Test tõi välja ohusireenide kitsaskohad

Viivitamatu ohuteavituse terviksüsteemi EE-ALARMi esimene ulatuslik test 14. mail tõi välja tehnilised kitsaskohad. Esmane diagnostika näitas, et käivitusteate võttis üle Eesti vastu 84 sireeniposti. Praeguseks on teada, et õigeaegselt või hilinemisega käivitus lõpuks neist 70. Tootjaettevõttega tehtud analüüs näitas, et tõrke põhjuseid oli nii riist- kui ka tarkvaras.