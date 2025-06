Võru parki kerkis hiiglaslik jaanipärg

Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett kinnitas, et selline pärg on Võru linnaruumis esimest korda.

«Pärja südame moodustavad põõsas-hõbekakar ja kellukas, mille mullapallid on hoolikalt samblaga ümbritsetud, et säilitada niiskust ja pikendada taimede eluiga. Pärga on põimitud ka kuivatatud põllukõrrelised ning rukkikõrred, mis lisavad kompositsioonile sügavama tähenduse,» rääkis Mett. «Rukki kui Eesti rahvavilja kandmine jaanipärjas sümboliseerib viljakust, elu jätkumist ning seob meid esivanemate traditsioonide ja looduse tsükliga. See on ka austusavaldus rahvuslikule identiteedile ja suvisele küllusele.»