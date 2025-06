OHTU POLE Kohus lubas Väimelas mineraalvee puurimisega jätkata

Kohus tõi tema sõnul reedel välja antud määruses välja, et esitatud tõenditest ei nähtu, et vaidlusaluste puurkaevude ehitamisel oleks tõenäoline väävelvesiniku eraldumine koguses, mis oleks kaebajate tervisele ohtlik.

OÜ Cone Forest alustas maikuus Pärna tee 7 kinnistul puurimistöödega, et rajada sinna mineraalvee tootmine. Kohalikud elanikud tundsid aga puurimiste ajal õhus ebameeldivat lehka ning kahtlustasid, et tegemist võib olla õhku eraldunud mürgise väävelvesinikuga, mis neile tervisevaegusi põhjustab.

Nüüd jõudis kohus asjaosaliste selgitusi arvesse võttes, et puurimine ümberkaudsete elanike tervisele kahjulikku mõju ei avalda.

«Kohtu hinnangul on vaidlusaluste puurkaevude ehitamisel tekkida võivad ohud minimeeritud, arvestades, et vaidlusaluseid puurauke ehitaval osaühingul on hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba, osaühing plaanib keskkonnaameti soovitusel võtta kasutusele väävelvesiniku detektorid ning vastustaja (Võru vallavalitus – A.B) teostab ehitustööde üle aktiivselt järelevalvet,» selgitas Annett Silm.