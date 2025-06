Eesti mesindust ähvardab erakordne kriis

Kalveti sõnul on augusti keskpaigaks, kui loodus on juba ära õitsenud ja alustatud mesilaste söötmist, näha, mis seis lõpuks on. Mees majandab Võrumaal ja Põlvamaal ligikaudu 700 taruga, mis jagunevad omakorda 45 grupiks.

«Meie kandis on mesilaste korje põhitaimed kevadel näiteks võilill, juunis on väga tugev meetaim vaarikas, juunis-juulis veel putked, ohakad ja muud taimed,» kirjeldas ta. «Põdrakanep on küll kapriisne, kuid kui ta nektarit annab, on see samuti väga hea meetaim. Lisaks kasvavad põldudel mitmesugused ristikud, juurde annavad veel põldvitsad ja ohakad.»

Valgamaa mesinik Rein Männiste kinnitas samuti, et paljudes kohtades uputab – maapind on mõnes paigas, kust tuleb üle põllu- või heinamaa sõita, nii pehme, et isegi tarude juurde ei pääse.

Valgamaa mesinik Rein Männiste rääkis, et varasematel aastatel on jaanipäeva ümbrus olnud peamine meekorjeaeg, kuid tänavu pole see veel alanudki. Foto: Arhiiv

«Muidu polnud kevadel väga viga – mesilaspered said hea stardi, kui paju hakkas õitsema ja tuli esimene soojalaine,» rääkis Otepää ja Tõlliste vallas kokku enam kui 500 mesilastaru pidav mees. «Nad said loodusest õietolmu ja natuke nektarit ka ning nende areng läks päris hästi käima – nüüd on kõik peakorjeks valmis.»