Leelopäev toob Värskasse kokku seto kultuuri kandjad

Seto leelopäeva juured ulatuvad 1922. aastasse, mil Petseris leidis aset esimene seto rahvalaulikute pidu. 1977. aastast on seda peetud iga kolme aasta järel Värskas. Algne eesmärk – tähistada lauluema Anne Vabarna sajandat sünniaastapäeva – kasvas kiiresti suureks laulupäevaks, millest on kujunenud kogu seto rahva identiteeti ja pärimust kandev sündmus.

«Tähistame oma kultuurilist järjepidevust ja identiteeti. Leelopäev on nähtus, mis ühendab eri põlvkondi ning tugevdab kogukonnatunnet – see on lauldes edastatav teadmiste ja väärtuste varasalv,» ütles Setomaa kultuurikeskuse juhataja Maarja Saarine.