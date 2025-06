Postiteenus muutub moodsamaks

Eelnõu keskendub uuendustele, mis arvestavad inimeste muutunud harjumustega. Kõige olulisem muudatus on universaalse postiteenuse laiendamine pakiautomaatidesse, mis võimaldab kirju ja pakke saata ning vastu võtta ööpäev läbi üle Eesti.

«Loome postiteenuse, mis käib kaasas inimeste elustiiliga ja vastab tänapäevastele ootustele. Mugavus, kiirus ja kättesaadavus on siin võtmesõnad,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Samuti muutub selgemaks rahastamine. Selleks luuakse läbipaistev ja õiglane hinnastamismudel, mille üle teeb järelevalvet konkurentsiamet. Praegu kehtib praktika, kus minister kehtestab lõpphinna. Tulevikus oleks see seotud ka tarbijahinnaindeksi tõusuga.

Minister sõnas, et stabiilne rahastus võimaldab pakkuda kvaliteetset teenust. «Läbipaistev ja ette­aimatav rahastusmudel annab teenuseosutajale kindluse ja võimaluse panustada postivõrgu arendamisse. See tagab stabiilse ning kvaliteetse teenuse igas Eesti nurgas nii täna kui ka tulevikus,» lisas ta.

Minister lausus, et soodsam ettevõtluskeskkond toob eelkõige kasu tarbijale. «Vähendades tarbetut halduskoormust, loome tingimused, kus saab tekkida tihedam konkurents. See omakorda toob tulevikus Eesti inimesteni veelgi paremad ja mitmekesisemad postiteenused,» sõnas Terras.

Postiseaduse eelnõu on saadetud ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks. See on plaanis riigikogus vastu võtta sel aastal ning sel juhul jõustuks seadus 2026. aastal.