Valga uus kommunikatsioonijuht sõlmis esimese töölepingu 11-aastaselt

11. klassis tõsteti mind üle-eestilisel konkursil «Hea eeskuju» esile koolielu rikastamise eest. Olin õpilasesinduse president, sellega olid seotud sündmuste korraldamine, koolimeedia, sotsiaalmeedia, koduleht.

Mis tööleping see 11-aastaselt oli?

Näiteringi juhendasin.

Kujutaks ette, et selles vanuses oled pigem osaleja.

Tuli võimalus. Näidelnud olin lasteaiast saadik.

Tegevusi on teil juba nii palju olnud. Kas lapseelu olete ka jõudnud elada?

Elu on elatud, ei ütleks, et millestki oleks puudust tundnud. Olen hästi tänulik ja õnnelik, et mulle on selliseid võimalusi pakutud. Sõpradega õhtuti väljas hängimine on mu elus küll olemata olnud. Aga kui ma oleks 12-aastaselt kodus arvutimänge mänginud, ei oleks ma täna siin, kus olen. Kaks aastat tagasi ma ei oleks osanud ette näha, et mulle Valga valla kommunikatsioonijuhi roll usaldatakse.

Kas seda ohtu ei ole, et äkki 25-aastaselt tuleb mässaja faas ja enam ei viitsi nii asjalik olla?

Pigem on see üle elatud, see aeg on möödas. Eks igaühel on elufaasid oma aegadel. Mina olen lihtsalt väga kiirelt täiskasvanuks saanud (naerab). Kogemusi peaaegu 20 aasta jooksul on kogunenud – ka negatiivsed kogemused on kogemused.

Me pole kõiki tegevusi jõudnud veel läbi käiagi. Olete ka näiteks abipolitseinik.

Sellega on umbes aasta jagu tegeletud, praegu Elva ja Nõo vallas. Piirkonnapolitseinik nägi, et minus on potentsiaali.

Kuidas selle kõige kõrval lihtsalt olemiseks aega jääb?