ÜKS KÜSIMUS Milline tuleb jaaniilm ning kas suve teises pooles võib oodata soojemat ja kuivemat aega?

Taimi Paljak, keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik:

Kevad on meid hoidnud, sest taimede õitsemise ajal polnud öökülma. Niiskust on praegu palju ja Eesti idapoolses osas on see juba liiast. Euroopas Briti saarte kohal püsis mais pikalt kõrgrõhkkond, mis ei lasknud Atlandi tsüklonitel siia jõuda. Samal ajal jäi Läänemeremaade kohale pöörlema madalrõhkkond. Aeg-ajalt jõudsid meile sajud ja põhjakaarest jahedust. Mai esimesed kümme päeva olid seetõttu külmad.

Juunis toimus muutus. Põhja-Euroopas oli õhuvool läänekaarest: edelast ja loodest. Atlandilt on Eestisse jõudnud madalrõhkkondi. Kõrgrõhkkonnad on jäänud meist lõunapoole. Eelmisel nädalavahetusel jõudis neist ühe serv Eestisse ja seetõttu oli ilm soojem ja näitas ka päikest. Nüüd teevad ilma jälle madalrõhkkonnad.

Praegu on lõuna poolt natuke soojem õhumass Kesk- ja Lääne-Euroopani liikunud. Osa sellest jõuab Eestisse jaanilaupäevaks. Ilmamudelid näitavad erinevat pilti. Seda veel ei tea, kas sadu jõuab Eestisse jaanilaupäeva pärastlõunal või ööl vastu jaanipäeva. Kagu-ja Ida-Eesti võib jaaniõhtul vihmasajust pääseda. Neisse piirkondadesse jõuavad vihmapilved tõenäoliselt alles öösel.

Õhuruumis ei näi tulevat sellist muutust, et lähiajal tugevneks kõrgrõhkkond, mis hoiaks pikemat aega ilma sajuta. Südasuvise sooja piiriks jääb viiekümnes laiuskraad, millest lõunapool on väga kuumad ilmad.

Pikemate prognooside tegemiseks võib tänavust võrrelda teiste aastatega, mil on olnud sarnane ilmapilt. Selle põhjal võiks vaadata, milline ilm võiks meil olla sel aastal suve teises pooles. Samasuguste sagedaste sajuhoogudega ja jahedamapoolsete aastatega võrreldes on prognoos pessimistlik. Tuleb muutlike ilmadega suvi: sajab tihti ja temperatuur jääb jahedapoolseks. Siiski on ka lühemaid, nädala kuni kümnepäevaseid kuivemaid ja soojemaid perioode.