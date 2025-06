Võru gümnaasiumi direktor Karl Kirt rääkis, et nii edukat lõpetajat pole koolis varem olnud. «Ühel eksamil on saadud sada protsenti, kuid kaht pole ükski õpilane kunagi maksimumpunktidele teinud. Matemaatikaõpetaja arvas juba enne eksamit, et Markel saavutab väga hea tulemuse. Ta on osalenud paljudel olümpiaadidel. Markel on andekas, kuid ainult sellest ei piisa. Oma osa on ka noormehe töökusel,» rääkis Karl Kirt.