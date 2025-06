Vents Armands Krauklis ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et ootab nüüd huviga peagi peetavaid kohalikke valimisi Eestis. Tema hinnangul on Valga ja Valka kui piiriomavalitsuste koostöö väga oluline, sest nii saavad kohalikud elanikud rohkem vajalikke teenuseid ning avarduvad nii töö- kui ka tööjõuturg.

Et Krauklis on poliitik, keda Läti võimukoridorides teatakse hästi, on tema sõna arvestatud piiriala probleemide lahendamisel ning Eesti-Läti riikidevahelises koostöös. Samuti on Krauklise ja teiste regionaalparteide liidrite arvamus oluline reformide läbiviimisel.