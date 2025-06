Valga noormees võitis Kesk-Aasias medali

Klubi 1Piir noormaadleja Deniel Kond on laagris Kõrgõzstanis. Reedel võistles ta edukalt U15 vanuseklassi rahvusvahelisel turniiril kreeka-rooma maadluses.

Deniel Kond ise sõnas, et tal jäi enesekindlusest puudu. "Oleksin võinud püsti maadeldes punktid ikka ära võtta." Samas kinnitas noormees, et on siiski väga õnnelik sellise tulemuse üle.