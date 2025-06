Pühajärve jaanitule korraldaja Monster Music tegi kliendiuuringu, et valida tänavuse festivali esinejad. «Saime mitu tuhat vastust, keda publik soovib laval näha. Selle järgi panimegi programmi kokku. Tundub, et oli õige otsus nii teha, sest rahvast on peol palju. Suur osa festivali külastajatest on 16-25-aastased ja seetõttu kõlab peamiselt muusika, mis noortele meeldib,» rääkis Monster Music juhatuse liige ja peakorraldaja Tanel Samm.