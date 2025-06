GALERII Tsiklimürin ja kabjaplagin. Võidutuli jõudis Antslas peetud Võrumaa maakaitsepäevale

«Mul on hea meel, et see 1934. aastast alguse saanud traditsioon on elujõuline nii Võrumaal kui ka siin Antslas, kus mäletatakse langenud sõjamehi ja süüdatakse toodud võidutulega jaanilõkked,» jätkas Kirsbaum. «Meenutan ühte mõttetera Kaitseliidu endise ülema, kindralmajor [Meelis] Kiili kõnest: «Iseseisvus on see, mille eest tuleb seista. Ja nii me siin seisame.». Soovin kõigile head võidupüha ja ilusat saabuvat jaanipäeva. Elagu Eesti!»