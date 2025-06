Kaitseväelaste laste toetuseks koguti 36 000 eurot

«Kontserdi kaks teleülekannet Kanal 2-s tõid kokku 36 000 eurot annetusi. See annab põhjust sügisesse vaadata lootusrikkalt – tänu sellele on kaetud fondi koolialguse toetused 81 lapsele ning ülikoolistipendiumid noortele, kelle vanem on teenistuses langenud või raskelt vigastatud,» ütles Carolin Illenzeeri fond fondi tegevjuht Iti Aavik. «Oleme siiralt tänulikud iga panuse eest. Teie toetus annab meie riigikaitsjatele kindlustunde, et kui peaks juhtuma halvim, siis ei jää nende lähedased üksi.»