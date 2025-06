Otsus ei tähenda, et kirveste ihumine käib hooga ja 70 protsenti metsadest on vaja varsti kaartidelt kustutada. Pigem hakkab raiemaht aastatega vaikselt vähenema ja stabiliseerub 80–100-aastases vaates jätkusuutlikul tasemel.

Teiseks said protsendid 70 ja 30 kirja seepärast, et see on enam-vähem praegune olukord. Eesmärk ongi see fikseerida, et saaksime korraga mitmekesise looduse ja jätkusuutliku majanduse.