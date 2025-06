Vello Jaska: Eestis jätkub ohjeldamatu hinnatõus

Kuigi peaminister ja enamik valitsevasse gruppi kuuluvaid poliitikuid korrutavad, et elu läheb aina paremaks, ei ole seda kuldsest ringist kaugemates piirkondades tunda. Kaubad kallinevad lausa märgatavalt. Mõne aasta taguse ajaga võrreldes kogunisti 4,6 protsenti. Ja just need kaubad, mis on inimestele kõige olulisemad. Esmalt toiduained.