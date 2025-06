Kui viimased kolm ja pool aastat on suhteliselt vaikselt kulgetud, et mitte öelda tiksudes ja vegeteerides mööda saadetud, siis nüüd on justkui miski äratus olnud. Häirekell. Meeldetuletus. Et on aeg liigutama hakata. Silme ees vaid üks, sügisene tippsündmus ehk iga nelja-aastase tsükli järel kätte jõudev valimispäev.