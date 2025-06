Peagi algab vähipüügilubade taotlemine

«Ka sellel aastal on kehtestatud, et kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 25 jõevähki. 25 mõõdulise vähi püüdmine ei tohiks püüdjat kuidagi piirata, sest kätte saab nii püügikogemuse kui hiljem maitseelamuse. Loodetavasti aitab püütavate vähkide hulga vähendamine loobuda liiga väikeste vähkide püügist, neid nagunii ka püüda ei tohi,» ütles keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist Kerli Pettai.

Tema sõnul ei garanteeri veekogule kalastuskaardi ostmine veel saaki. «Jõevähke ei ole kõigis veekogudes ühtlaselt. Enne püügiõiguse soetamist palume veenduda, kas veekogus ka tegelikult soovitud ajal on võimalik püüda. Lisaks on oluline, et enne kalastuskaardi ostmist ollakse veendunud ning tähelepanelikud, et valitud koht, aeg ja veekogu on õiged, kuna kalastuskaarti tühistada ei saa.»