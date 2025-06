Valgalase surmas süüdistatava uute kuritegude riski hinnati juba varem väga kõrgeks

Ringkonnakohus märkis aastal 2021, et Joeli on kriminaalkorras korduvalt karistatud ja ta kannab juba neljandat vanglakaristust. 2017. aastal kasutas Joel kuriteo toimepanemisel raudkangi ja kuritegu oli ette planeerimata. Varasemad varavastased kuriteod on olnud ette planeeritud. Kuritegevust on soodustanud uimastisõltuvus, puudulik probleemide lahendamise oskus, kriminaalne suhtlusringkond ja majandusliku kasu saamise eesmärk.