Võrumaa kandideerib Euroopa Liidu mahepiirkonna tiitlile.

„On suur rõõm tõdeda, et Võru maakond on üleeuroopalises konkurentsis kolme finalisti sekka valitud,” lausus SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. „Tegemist on suure tunnustusega meie piirkonnale — nii kohalikele omavalitsustele, haridusasutustele, arenduskeskusele kui ka Setomaa Liidule, kes on aidanud 2020. aastal sõlmitud maakondlikku mahekokkulepet ellu viia ning selle eesmärke tänaseks täita, kui ka meie ettevõtjatele, kes on edasi kandnud mahemõtteviisi ning hoidnud mahepõllumajandust meie maakonnas”.