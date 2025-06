Masinad ei pääse põllule, kartuleid ei saa mullata, suviviljad hukkuvad, köögiviljad mädanevad ja taliviljad võivad lamanduda. Kuigi osa töid on suudetud läbi häda ära teha, tõdevad põllumehed, et nii raskeid olusid pole ammu nähtud.

Võru vallas Väikemetsa talu pidav Taavi Serv, kes kasvatab 1300 hektaril teravilja, kinnitas, et olukord on keeruline ka tema maadel. «Vesi teeb liiga ning põllud on pehmed,» tõdes ta. Enim on kahjustada saanud oder, aga paiguti ka suvinisu. «Kollaseid laike on odrapõllul päris hulgaliselt.»