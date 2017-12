Kohalikud oravaparteilased ootavad kodusõja lõppu

«Ütlen ausalt: kutsuge Andrus Ansip tagasi!» põrutas endine Karula vallavanem Rain Ruusa vastuseks küsimusele, keda ta eelistaks näha kodupartei uue esimehena. «Aga mis imega, seda ma öelda ei oska.»

Reformierakonnas üha teravnenud võimuvõitlus jõudis kolmapäeva hommikuks esialgse lahenduseni, kui tänavu 7. jaanuaril partei esimeheks valitud Hanno Pevkur teatas taandumisest. Pevkur soovitas juba enne vabariigi aastapäeva valida uueks parteiliidriks eurosaadik Kaja Kallas.

«Ju kellelgi midagi eelmisest korrast hinges kripeldas, et praegu selline liigutus tehakse,» lausus Ruusa. «Kuna teema on kuum, on mõistlik asi kiiresti ära vormistada. Veterinaarias on hädatapp vahel ainuõige lahendus.»

Siserahu vajab taastamist

Sama meelt on ka Andres Vijar Põlvamaalt. «Kui on probleem, tuleb kohe ära lahendada. Pole tähtis, kas üks on nõrk, teine tugev või keegi soovib midagi, taastada tuleb siserahu, et minna edasi.»

Misso kandi ettevõtja Aigar Paas peab esile kutsutud juhivahetust õigustamatuks. «Kuid nüüd pole mõtet enam uue esimehe valimisega venitada,» lisas ta.

Mis sai Pevkurile saatuslikuks? Kas tema nõrkus juhina, nagu leiab varasem esimees Andrus Ansip, või Kaja Kallase soov naasta sisepoliitikasse?

«Ei üht ega teist, sest praegust olukorda ei saa taandada ainult kahele mainitud asjaolule,» vastas Põlva vallavolikogu liige Martti Rõigas. «Sellel pildil on rohkem toone kui kaks,» jättis ta aga suu puhtaks rääkimata.

«Ei kumbki,» leidis ka Võru linnavolikogu liige Olev Lüütsepp. «Tean Hannot pikalt ja olen näinud teda nii erakonna kui võrkpalliliidu juhina. Ta on mõlemal kohal hästi hakkama saanud.»

«Võib-olla oli põhjuseks Hanno Pevkuri liigne heatahtlikkus,» pakkus välja Aigar Paas.

Tööd ühtsuse nimel jäi vajaka

«Arvan, et ta oli liiga pehme, et ohjata egosid ja muidu tõusikuid,» lisas Rain Ruusa. «Lahjaks jäi ka uus peasekretär ja kontor, kes oleks pidanud tegema erakonna ühtsuse nimel tööd.»

«Ju jääb Hannol karismat väheseks ning Kaja Kallas on võib-olla praegu tõesti parim reaalne variant,» tõdes ettevõtja Margus Voitk Hummulist. «Mulle meeldiks Ansipi tagasitulek. Mitte niivõrd erakonna liidri, vaid peaministrina.»

Eurovolinik Ansip on aga juba kinnitanud, et temal puudub soov naasta erakonna esimeheks. «Ma olen seda ametit pidanud ja ka öelnud, et peaministrina Eesti rahva kannatust proovile panna ei kavatse,» ütles Ansip ERRile.

Pevkuri lahinguta taandumine leiab Lõuna-Eesti reformierakondlaste seas mõistmist, kuigi paljud neist andsid jaanuarikuisel suurkogul oma hääle just temale.

«Hanno käitub erakonna jaoks väga aumehelikult,» ütles Valga reformierakondlane Ivar Unt. «Isiklikult ei toeta ma sellist karmi kombinatoorikat, sest see ei ole Hanno osas õiglane.»

Kiidusõnu ei hoidnud kokku ka Martti Rõigas: «On vähe poliitikuid, kes suudavad oma ego kõrvale jätta ja vaadata suuremat pilti, seista erakonna huvide ning tuleviku eest.»