Setod tunnustavad pärimuskultuuri edasikandjaid

Anne Vabarnale pühendatud päev algab kell 14.30 mälestusminutitega lauluema haual Värska kalmistul. Omakultuuripreemiate üleandmine ja laureaatide õnnitlemine toimub samal päeval kell 18 Värska kultuurikeskuses eelmise aasta laureaatide Jane Vabarna ja Annela Laaneotsa juhtimisel.

Käesoleval aastal hindas komisjon ühehäälselt vallasisese preemia vääriliseks leelokoori Kuldatsäuk aktiivse, viljaka seto omakultuurialase tegevuse ja tutvustamise eest Eestis ning välismaal, mis kulmineerus kahe kontserdiga Belgias. Sinna tõi Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise kultuuriprogramm Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kontserdilavale kokku seto leelo, Belgia kammerkoori ja Veljo Tormise muusika.

Leelokoor Kuldatsäuk on 2017. aastal seto kultuuri ja leelo tutvustamiseks selga pannud seto rahvarõivad 55 korral. Nad on alati nõus osa võtma Värska valla sündmustest nagu Seto Folk, Leelopäev, Seto Talumuuseumi üritused. Samuti väljaspool Värskat toimuvatest üritustest nagu Seto Kuningriik, Radaja festival, Leelokonverents. Koori liikmetel on oma osa ka 2017. aastal filmitud Johannes Pääsukese elust pajatavat filmis.

Vallavälise preemia saavad Õie Sarv kolmanda Leelokonverentsi korraldamise eest ning Heiki Valk raamatu Missions du musée de l`homme en Estonie – Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) ilmumise eest prantsuse, eesti ja vene keeles. Raamat on oluline Setomaa uurimuslik materjal aastatest 1937–1938.

Sarv on väsimatu seto pärimuskultuuri hoidja ja säilitaja, kes korraldas 2017. aastal juba kolmanda leelokonverentsi. Sellel tõid esinejad välja hea seto keele oskuse olulisuse, korrektse rõivastuse, raskused traditsioonilise laulu ja tänapäevase elu- ja esinemislaadi ühendamisel, samuti hirmud ja küsimused tulevikuarengute kohta.

Sel aastal osales Sarv lisaks õpetajana Lummo Kati laululaagris ja Pärimustantsu festivalil Sabatants, samuti tutvustas koos tütre Maarjaga seto kultuuri Poola Rahvuslikus Etnograafiamuuseumis ning osales konsultandina mängufilmi «Mehetapja/Süütu/Vari» juures. Lisaks töötab osalise tööajaga ka Obinitsa muuseumis.

Anne Vabarna oli seto lauluema, regivärsiliste eeposte "Neio koolulaul" ja "Suurõq sajaq" ning seto eepose "Peko" looja.

Omakultuuriõhtule on oodatud kõik seto omakultuuri austajad ja viljelejad. Vabarna preemia väljaandja on olnud nende aastate jooksul endine Värska vald, äsjane Setomaa vald. Toetab Setomaa Kultuuriprogramm.