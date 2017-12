Põlva poisid võitsid karika

«Finaalmänguks kujunes turniiri esimene mäng Aruküla / Valga Kävali ühendvõistkonnaga. Erilised kiitused Mathias Rebasele, Tõnis Kasele, Alfred Timmole ja väravavahile Christofer Viilopile, kelle panust võitudesse väärib eriti esile toomist,» tõdes Põlva noormeeste treener Kalmer Musting.

Kogu meeskond on tema sõnul väga ühtehoidev ning kuna enamus mängijatest mängib ka meeste meistriliigas Coop Põlva võistkonnas, siis üleüldine treenituse tase tuli kasuks just mängude teisel poolajal. «Mööndustega võib nõustuda, et treenituse eelis tuli kasuks just alates 45. minutist,» võttis treener Musting turniiri kokku.

Karikavõidu saavutamiseks alistas Põlva spordikool järgmised võistkonnad: Aruküla SK/Valga Käval (31 : 25), Tapa SK (38 : 28), HC Viimsi 43 : 20, HC Kehra 39 : 27, Viljandi SK (39 : 19) ja HC Tallas (35 : 28).

Võistkonna parimaks mängijaks valiti Alfred Timmo ja turniiri parimaks mängijaks Tõnis Kase.

Võidukas võistkonnas mängisid lisaks neile Keiro Peeter Kottisse, Mathias Rebane, Jaanus Peeter Rüütli, Kevin Klaus, Alfred Timmo, Christofer Viilop, Kris-Norman Lavrikov, Taniel Sermat, Fred-Eric Kärblane, Raimond-Eric Jaanus, Nikita Ossimov, Ranar Pügi ja Sander Nemvalts.