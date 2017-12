Eesti idaosas on lootus valgeteks jõuludeks suurem

Neljapäeva öösel jõuab madalrõhulohk Eesti kohale ja toob lund, lörtsi ja vihma. Ikka nii, et Lääne-Eestis sajab peamiselt vihma, ida pool lund ja lörtsi. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu lõpeb. Öösel puhub veel mõõdukas, rannikul puhanguti kuni 14 m/s ulatuv edelatuul, päeval tuul nõrgeneb ja pöördub õhtuks loodesse. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0..-3. Hommikuks see tõuseb: Lääne-Eestis on +1..+5°, päeval -1..+4°C.

Reedeks jääme madalrõhuala kaugesse lõunaserva ning vähest lund ja lörtsi sajab vaid kohati. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval on -1..+3°C.

Laupäeva öösel ja ennelõunal liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja ilm on olulise sajuta. Pärastlõunal jõuab Läänemerele järjekordne madalrõhulohk ja alates saartest läheb sajule. Sajab peamiselt lund ja lörtsi. Tuul pöördub loodest edelasse ja paisub uuesti tugevaks, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, päeval -2..+2°C.

Pühapäeva ehk jõululaupäeva öösel lume, lörtsi ja vihmasadu jätkub, päeval on sajuhooge harvem. Tuul pöördub uuesti loodesse ja on tugev, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -2..+2°C.

Esimesel jõulupühal läänevool jätkub. Kas järgmine madalrõhuala liigub meist lõuna või põhja poolt, on momendil veel lahtine. Sellest aga sõltub nii temperatuur kui ka sajufaas, seega on ebaselge, kas sajab lund ja lörtsi või hoopis vihma ja lörtsi.