Kontrollijad leidsid Tõrva pubist maksumärkideta alkoholi

Amet käis pubi kontrollimas ööl vastu möödunud laupäeva seal toimunud peo ajal.

«Haldusmenetluse käigus kontrolliti alkoholi käitlemist ning tuvastati ka rikkumine. Leiti kanget alkoholi, millel puudusid Eesti maksumärgid. Muud kontrolli detailid, tulemused ja järeldused on maksu­saladus, mida MTA avaldada ei saa. Praegu oleks niikuinii liiga vara detailidest ja tulemustest rääkida,» ütles ameti pressiesindaja Uku Tampere.

Napsid toodud valmis erapeo jaoks

Pubi juhataja Teddy Urmet ütles, et kõnealune alkohol oli tagaruumis, mis pole klientidele mõeldud. Vägijoogid kuulusid tema sõnul kliendile ja olid mõeldud viimase erapeo tarbeks.

«Seal tõesti oli oma tarbeks toodud järgmiseks peoks valmis üks kast alkoholi, mis ei olnud mõeldud müügiks. 18 inimese laud oli tellitud. Kliendiga oli kokku lepitud, et kange alkoholi võivad nad ise võtta ja meie paneme vahuveinid ja veinid lauda. Sellist kokkulepet tehakse kohvikutes ja baarides päris tihti. Kui oled seda aastaid teinud, ei mõtle isegi, kust alkohol tuuakse,» rääkis Urmet.

Pubi juhataja Teddy Urmet ütles, et pubis pole klientidele ilma Eesti maksumärgita alkoholi müüdud.

Ta kinnitas, et pubis pole klientidele ilma Eesti maksumärgita alkoholi müüdud. «Ootan informatsiooni, mis sellega saab, mida rikkunud olen. Ma pole keeldunud koostööst, tõin öösel pabereid kodust kaugelt, andsin endast parima,» lausus Urmet.

Naine lisas, et ei tea, kust joogikast pärit on, seega pole kinnitust, et see oleks pärinenud Lätist, millega on hoogustunud piirikaubandus. Jookide omaniku kontakti ta kliendi privaatsuse huvides avaldada ei soovinud. «Seal ei olnud maksumärke peal, ütles maksuamet. Ma niimoodi ei jälginud, ei vaadanud,» tunnistas Urmet.

Ette nähtud väärteokaristus

Samasuguseid juhtumeid on maksuameti pressiesindaja sõnul Eestis hiljuti veel olnud. Kui pudelitel puudub Eesti kange alkoholi maksumärk, on seaduse mõistes tegemist käitlemiseks mittelubatud alkoholiga. Selle kaubanduslikul eesmärgil hoidmise või ladustamise või sellega kauplemise eest on ette nähtud väärteokaristus, samuti võib MTA joogikraami konfiskeerida.

«Eesti meelelahutusasutused, restoranid ja sarnased asutused ei tohi müüa kanget alkoholi, millel puudub maksumärk või millel on mõne muu riigi maksumärk. Ja keelatud ei ole mitte ainult kauplemine, vaid ettevõtja peab tagama, et tema ettevõtte ruumides või territooriumil ei asu käitlemiseks keelatud alkoholi, sõltumata selle kuuluvusest või hoidmise ja ladustamise eesmärgist,» lisas Tampere.

Kui pudelitel puudub Eesti kange alkoholi maksumärk, on seaduse mõistes tegemist käitlemiseks mittelubatud alkoholiga.

Seaduse järgi on alkoholi käitlemine näiteks valmistamine, töötlemine ja villimine, import, eksport, müügiks pakkumine ja hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil.

Lätist võib reisijana Eestisse tuua alkoholi üksnes enda kasutuseks ning seda ei tohi mitte kuidagi ja mingis vormis edasi müüa.