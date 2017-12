Galerii: Valgamaa lasterikaste perede ühing pidas jõulupidu

«Mul on siiralt hea meel, et meil on jätkuvalt toetajaid, kes on kokku pannud ka selle aasta jõulupakid. Siinkohal tahaks tänada kõiki meie sponsoreid ja abikäsi, kes on tulnud mulle viimastel päevadel appi seda tööd tegema. Tänud ka juhatuse liikmetele ja Valga vallavanemale Margus Lepikule,» ütles ühingu juhatuse liige Angeelika Elvet sissejuhatuseks.

Enne, kui jõuluvana peo teises pooles peredele kingid kätte jagas, tuli etendusele lastele mõeldud näidend, kus tegelasteks ärimees ja kratid.