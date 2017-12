Kuusevargus rikkus metsakasvataja pühapäeva

«Läksin pärast külaliste lahkumist oma metsa koeraga jalutama. Ilm oli ilus, lund ei sadanud, maa valge ja tunne pühalik. Tagasiteel mõtlesin, et põikan ka oma umbes kümme aastat tagasi istutatud kuusenoorendikust läbi,» meenutas Roht.

Just seal ootas teda aga ees ebameeldiv üllatus. «Üle minu maa tallatud rada pidi, mida kasutab naaberpõllumees oma põllule jõudmiseks, kulgesid värsked džiibijäljed. Need olid peatunud minu umbes kolme-nelja meetri kõrguste kuuseridade juures ja inimesed olid autost väljunud.»

Tegevuse jälgi üritati varjata

Inimeste jäljepaare oli Ihamarus asuva talu peremehe sõnul tema maal kaks. Ühed olid suured ja teised väikesed – ilmselt lapse omad. Mõlemad suundusid kuuseridade vahele. Roht ei pidanudki kaugele minema, kui avastas, et üks kuusk oli maha saetud ja känd kuluheinaga hoolikalt kinni kaetud.

Seejuures oli puu mahavõtjatel ilmselt olnud aega rahulikult tegutseda: kuuse alumine osa oli lühemaks saetud ja üleliigne osa ilusasti kasvava puu kõrvale asetatud, et see kohe silma ei paistaks. «Tegutsemisjälgede järgi oli kohe selge, et teati: ollakse võõral maal kuusevargil,» nentis Roht.

Urmas Roht Metsa talu peremees

«Teo toimepanija on suure tõenäosusega pärit lähipiirkonnast.»

Taluperemees kinnitas, et tal pole kahju niivõrd puust kui oma ajast ja hoolest. Enda sõnul pole ta ise iial raatsinud oma käega istutatud metsamaadelt kuuske raiuda – kuigi on elus istutanud kümneid tuhandeid puid. Samuti häirib teda mõte, et laps vargusele kaasa võeti.

«Kui sul pole kuuseostuks raha, tule küsi. Aga ära sae maha puid, mida olen kümme aastat kasvatanud, et sirguks uus metsapõlv,» on mehe sõnum vargale. Ta usub, et teo toimepanija on suure tõenäosusega pärit lähikonnast.

Lubab tõkkepuu ette panna

Taluperemees lubab, et kevadest paneb oma teele tõkkepuu ette, kuna selliseid külalisi ta oma maal enam näha ei soovi. «Ehk jääb järgmisel jõuluajal puu raiumata, kui autoga kohe puu kõrvale ei pääse – ega vargal pole julgust võõrale maale kauaks jääda.»

Õnneks tundub, et sellised juhtumid, nagu Roht üle elama pidi, on pigem siiski erandlikud. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et sel aastal ei ole politseile Lõuna-Eestist laekunud teateid kuusevargustest.

«Kui keegi peaks sellise süüteoga siiski hakkama saama, siis vargusega tekitatud kahju on kuuse omahind. Kuna see kahju ei saa olla reeglina kuigi ulatuslik, võetakse varguse toimepanija vastutusele ilmselt väärteokorras,» tõdes Virk. Näiteks 3,1–4 meetri pikkuse kuuse ametlik hind on riigimetsas kehtestatud hinnakirja alusel 23 eurot.

Metsaseadus lubab puude ebaseadusliku raie eest siiski ka karmimaid karistusi. Teo toimepanijat saab selle eest karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, võib teda aga oodata rahatrahv kuni 3200 eurot. Lisaks tuleb hüvitada keskkonnale tekitatud kahju, mille suurus sõltub ebaseaduslikult raiutud puu kännu läbimõõdust.