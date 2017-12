Pool ID-kaartidest on uuendatud

Kauguuendamise kaudu ehk kodust lahkumata on ID-kaardi uuendanud umbes 268 000 inimest ning politsei- ja piirivalveametis (PPA), sealhulgas kaubanduskeskustes üles seatud ajutustest teeninduspunktides ligi 84 000.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juhi Margus Armi sõnul on uuendamata veel umbes 220 000 selle aasta jooksul vähemalt korra elektroonilises kasutuses olnud ID-kaarti. «Aasta alguses tahavad paljud elektrooniliselt esitada tuludeklaratsiooni, mistõttu soovitan ID-kaardi sertifikaadid ära uuendada, eriti neil, kellel puudub mobiil-ID,» ütles Arm.

Kõige mugavam on ID-kaarti uuendada oma arvutis. Selleks tuleb vajalik tarkvara veebilehelt https://installer.id.ee/ alla laadida ja jälgida juhiseid. Kui mingil põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei ole seda võimalik teha, aitavad ID-kaardi ära uuendada PPA töötajad.

«ID-kaardi uuendamine nii politsei teenindustes kui ka suuremates kaubanduskeskustes on andnud meile palju head tagasisidet. Inimesed kasutavad seda võimalust ning lisaks kaardi uuendamise küsimustele oleme saanud nõustada huvilisi ID-kaardi teemadel laiemalt,» märkis PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratnik.

Näiteks tuleb paljudele üllatuseks, et taotletud dokumendile tuleb järele tulla poole aasta jooksul, kuna hiljem see hävitatakse ja inimesel tuleb uuesti dokumenti taotleda, ühtlasi ka riigilõivu tasuda

Tänase seisuga on PPA teenindustes välja võtmata üle 14 000 uute sertifikaatidega ID-kaardi, mis on välja antud alates 25. oktoobrist. Garantii korras on välja vahetatud umbes 1200 kaarti, mis on uuendamise tõttu kasutuskõlbmatuks muutunud.

«Valdav osa dokumentidest on muutunud kasutuskõlbmatuks erinevate tehniliste tegurite koosmõju tõttu. ID-kaardi tõrgeteta kasutamiseks on väga oluline kasutada kõige uuemat ID-kaardi tarkvara ning uusimaid operatsioonisüsteeme,» selgitas RIA eID valdkonna juht Margus Arm.

Eile alustati dokumentide krüpteerimise baastarkvara piloottestimist. Tarkvara on kättesaadav kasutajatele veebilehelt https://installer.id.ee/ ning kui krüpteerimine sujub tõrgeteta ehk rakendus toimib, on see kõigil alates uuest aastas automaatselt enda arvutis olevas tarkvaras.

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada kas oma arvutis või PPA teenindustes järgmise aasta 31. märtsini. 1. aprillist sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart.

ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina sellel märgitud kuupäevani. Samuti saab uuendamata ID-kaarti kasutada kliendikaardina ning apteegis ravimite kätte saamiseks.

ID-kaardi (sh Digi-ID, elamisloakaart ja e-resident kaart) kasutamise ja uuendamise statistika: (numbrid on ümardatud)

· 800 000 turvariski tõttu ohustatud ID-kaarti

· 740 000 peatatud sertifikaatidega kaarti

· 520 000 inimest, kelle ID-kaardi sertifikaadid peatati, kasutas sel aastal vähemalt korra kaarti elektrooniliselt

· 352 000 uuendatud ID-kaarti

· 220 000 peatatud sertifikaatidega ja vähemalt korra sel aastal kasutuses olnud ID-kaarti on uuendamata

· 156 000 mobiil-ID kasutajat