Libeduse oht suureneb taas

Pärastlõunal on teekatted Kagu-Eestis maanteeameti teatel soolamärjad ning sõidujälgede vahel soolalumesegused. Piirkonnas on sarnaselt Ida-Virumaale teetemperatuurid miinuses ning nähtavust võib piirata uduvihm või kohatine lumesadu. Mujal Eestis on temperatuurid plusspoolel ning sadu lõppenud.