Aasta lõpus jõuluvana Anduks kehastuv ettevõtja, pulmaisa ja õhtujuht Andres Visnapuu ütles, et jõulumehe roll on stressimaandus, millesse astudes unustab ta kõik argise. Koos mõttekaaslastega näeb ta vaeva, et Eesti jõuluvanade taset tõsta.