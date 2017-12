Jõuluvana Andu: ka tänapäeval kõlbab lapsi sülle võtta

Kuidas teist jõuluvana sai?

See võis olla aastal 1980, olin keskkoolipoiss. Mängisin siis juba pilli, kuskil peol läks vaja. Leiti, et mul jutt jookseb, teen näärivana ka ära. Siis olid nääripeod.

Vanasti firmapidude ajal taheti rohkem pakkide jagamist. Nüüd on seda vähem. Samas on kodud hakanud rohkem jõuluvanasid tellima. Arvan, et väärtustatakse seda, et tõesti tuleb mees, kes näeb hea välja, oskab suhelda. Ei ole teksapüks jalas, mustad prillid ees, ketipoest ostetud odav narts seljas, juuksed paistavad.

Mingi aeg olid popid ninaga prillid. See aeg on möödas. Eestis on viimase nelja-viie aastaga tase just riietuse ja välimuse osas jõuluvanadel ikka kordades tõusnud. See teeb rõõmu, et nähakse vaeva.

Kuidas amet aastatega muutunud on?

Inimesed on teadlikumad ja jõuluvanad samuti. Koolitame ennast, anname üksteisele kogemusi edasi. See, kuidas suhtleme pakisaajatega – ja ma ei mõtle ainult lapsi. Jõuluvanalt oodatakse, et ta oleks südamlik, ehe, reageeriks olukordadele kiiresti. Kui laps nutma hakkab, ei tohi vägisi midagi teha. Jõuluvana on headuse sümbol.

Lapsed on ka muutunud. Vanasti võib-olla osati rohkem peast luuletusi lugeda, nüüd on nutitelefonid. Ei nähta nii palju vaeva. On siiski ka peresid, kus nähakse vaeva ja oodatakse jõulumeest ja need, kes tellivad, tõesti ootavad.

Millised on teie enda mälestused lapsepõlvest seoses jõulude või nääridega?

Seal, kus isa elas, olid näärid. Aga vanaema-vanaisa juures tähistati jõule. Kuna vanavanemad käisid kirikus, siis mäletan, kuidas jõuluajal võeti hobune, sõitsime päris saaniga kuus kilomeetrit kirikusse, hobune ees, kuljused kaelas, soe lambavillane tekk peal.

Mis asi on Lõuna-Eesti jõuluvanade ühendus, mille juhatuses olete?

See on tore kooslus nendest meestest ja naistest, kes tahavad lastele pakkuda tõelist jõulurõõmu. Kes tunnevad, et tahavad ja oskavad seda tööd teha. Meil on palju vahvaid koostegemisi. Üks on eneseharimine ja seltskondlik pool, ja väga suur rõhk on sellel, et hea välja näha.

Paar aastat tagasi, kui Riigikogu ees käis jõuluvana, nägi ta välja nagu hampelmann. Olime tõsiselt solvunud, et mõnitatakse Eesti lapsi. Saatsime Riigikogule kirja. Au ja kiitus, seda kirja arvestati ja eelmisel aastal nägi jõuluvana välja nagu peab. Oleme ühingust ka välja visanud liikmeid, kes pole näinud vaeva oma vormi täiustamisel.

Nii et tõstate Eesti jõuluvanade taset.

Kindlasti. Tõstame kvaliteeti nii riietuses, suhtlemises kui olemises.

Kui lihtne või raske see amet on?

Kerge ei ole. Jõuluvana ei tohi olla kurbade silmadega, silmad peavad elama. Suured ei märka seda, aga lapsed märkavad väga hästi. Kuidas ennast reedetakse: naabrimehel on näiteks tuttav käekell käe peal. Või kingad.

Hiljuti tuli kaubanduskeskuses kaks last minu juurde: «Jõuluvana, tahame sind nii väga kallistada.» Mul läheb praegugi silm märjaks. Neid ei huvitanud mänguasjapood, nad tahtsid olla jõuluvana juures.