Kagu-Eestis tuiskab ja liiklus on häiritud

Maanteeamet ilmaprognoosi kohaselt on laupäeva õhtul teedel jäite tekkimise oht, samuti võib liiklust häirida tihe sadu. Tormist ilma lubatakse ka jõululaupäevaks.

Tund aega tagasi Tartu-Võru vahelisel teel. | FOTO: Tomi Saluveer

Pühade perioodil pikemaid sõite ette võttes tuleb arvesta, et teeolud võivad Eesti lõikes olla üsna erinevad. Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et talvistest ilmaoludes tuleb eriti tähelepanelik olla kõrvalmaanteedel, mille hooldetsükkel on võrreldes põhimaanteedega pikem ning seisunditase madalam.

Ilmaprognoosi kohaselt liigub sajuala edasi ida poole ning lääne poolt alates õhtul sadu lakkab. Öösel pilvisus hõreneb, kuid Ida-Eestis võib veel tulla lume- ja lörtsihoogusid. Temperatuur püsib nullilähedane: õhtul valdavalt üle nulli, öösel langeb sisemaal miinuspoolele. Teedele võib tekkida jäidet, põhjarannikul tugevneb tuul puhanguti üle 20 m/s.

Esmaspäeval, pärast esimese jõulupüha keskööd läheneb merelt uus madalrõhulohk. Öö tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, Ida- ja Lõuna-Eestis on oodata 3-9 kraadi külma. Esimese jõulupüha päev on muutliku pilvisusega ja ennelõunal ka olulise sajuta. Õhtu poole pilvisus aga tiheneb, saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama ning sadu levib mandrile. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja lõunasse. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Teisipäeval, teisel jõulupühal liigub üle Eesti uus madalrõhulohk ühes lörtsi- ja vihmasajuga. Tuul pöördub lõunakaarde ja paisub tugevaks. Öösel on ilm pilves. Sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10 m/s, hommikuks pöördub tuul läände ja loodesse, saartel ja läänerannikul tugevneb edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17-20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, saartel tuleb kuni 7 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10 m/s, pärastlõunal aga muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeva jooksul temperatuur veidi langeb.