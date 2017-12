Suri Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm

President Kersti Kaljulaid märkis laupäeval ootamatult lahkunud Tartu Ülikooli rektorile Volli Kalmule kirjutatud järelhüüdes, et ta on suure haridusedendaja lahkumise tõttu kirjeldamatult kurb. Ta tänas Kalmu, et viimane tegi Eesti ainsa, maailma ainukese eestikeelse universitas`e, tuleviku tõmbetuultele vastupidavamaks.

„Tänases jõulureedes ei ole enam tavapärast ootusärevat sära. Siiski - lähen panen nüüd kuuse kõrvale Sulle vähemasti ühe küünla, sellise ereda leegiga, nagu Sina. Puhka rahus, hea sõber!" ütles Kaljulaid.

Volli Kalm sündis 10. veebruaril 1953. aastal Vändras. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga "Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia". 1988 – 1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas.

Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998-2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast oli professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor. Tema teine ametiaeg algas tänavu 1. juulil.

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas sügavat kaastunnet Volli Kalmu perekonnale, lähedastele ning kogu ülikooliperele. „Jõululaupäeva eelset päeva varjutas kurb sündmus. Ootamatult lahkus meie riigi üks olulisemaid haridustegelasi. Mees, kelles oli palju tarkust ja väge,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Volli Kalmu on autasustatud 2005. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.