Valgamaa lapsed said Inglipuult 80 kingitust

Heategevusprojekti algataja Maxima Eesti tegevjuht Vygintas Šapokas tänab kõiki eestimaalasi, kelle asendamatu abiga on laste jõuluunistused täidetud.

«Suur kummardus kõikidele headele inglitele, kes võtsid neil pühadel 1300 lapse jõuluunistused täitmiseks. Väga liigutav oli näha, et inimesed lõid head tegemises kaasa mitmekesi - kes võttis kaasa sõbrad, kes kolleegid ja kes tegi kingi koos koolikaaslastega,» rääkis Šapokas. «Tänu mitmetele sadadele eestimaalastele toome jõulurõõmu ka nendele lastele, kel heade abistajate toeta võinuks pühad jääda jõulukingita,» lisas Šapokas.

Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni eestseisuse liige ja Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja Mart-Peeter Erss kinnitas, et lapsed, kellele heategijad kinke tegid, tõesti ootavad ja vajavad neid.

«Olles ise kokkupuutes nende peredega, tean kinnitada, et nende laste vanemad kindlasti ei suudaks ise neid kingitusi soetada. Kahju on tõdeda, et meil on neid peresid endiselt rohkem, kui tunnistada tahame. Jõulud on aga rõõmuaeg ja olen väga tänulik kõigile neile, kes oma õla alla panid ja aitavad luua ka abivajavates peredes pühadetunnet,» sõnas Erss.

Inglipuu kingikampaania ajal sai igaüks täita mõne vähemate võimalustega pere lapse jõulusoovi.

Inglipuu on Maxima Eesti iga-aastane jõulueelne heategevuskampaania. Selle käigus saab igaüks täita mõne vähemkindlustatud pere lapse kingisoovi. Tänavu ootas 42 Maxima kaupluses üle Eesti täitmist 1300 kingisoovi.