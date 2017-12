Vallavalitsuse sõidukil torgati rehvid läbi

«No mis see nüüd siis olgu! Kuigi jõulud on rahulik püha, on keegi kurikael võtnud nõuks ja jõulude ajal vandaalitsenud vallavara kallal – linnavalitsuse juures seisnud endise Helme vallavanema kasutuses olnud autol kolm rehvi läbi torgatud. Poliitviha või mis?» võib lugeda Tõrva vallajuhi Maido Ruusmanni Facebooki-postitusest.

Ruusmann täpsustas Lõuna-Eesti Postimehele, et vandalismiakt tuli ilmsiks täna. Tema sõnul on varem sotsiaaldemokraadist Helme vallavanema Tarmo Tamme käsutuses olnud sõiduk praegu vallavalitsuse ühiskasutuses.

Mis selle teo tagamaad võiksid olla, Ruusmann arvata ei osanud. Küll aga avaldas ta arvamust, et sõiduk ei pruukinud rünnaku alla langeda juhuslikult. «Teisi autosid oli ka seal kõrval, aga just selle kallal käidi.»

Vallajuht tõi välja sellegi, et sõidukil olid läbi torgatud rehvid, mille kallal turvalisem toimetada oli. Rehv, mille puhul oli kõige suurem oht, et tegevus kellelegi nähtavaks saab, oli aga puutumata jäetud. «Turvakaameraid konkreetse koha peal pole,» lisas ta.

Ruusmann kinnitas, et juhtunust teavitatakse ka politseid. Kahjud kannab eeldatavasti kindlustus. Sellest hoolimata teeb juhtunu tal aga meele mõruks.

«See pahategija oli nagu Grinch, kes jõulud varastas,» tõi vallajuht paralleeli tuntud filmipahalasega. «Selline brutaalne lollus ei peaks tänapäeva käitumisnormidega kokku käima.»

Politsei pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et pühade ajal ei laekunud politseile Tõrva linnast ühtki teadet rehvilõhkumiste ega muude süütegude kohta.