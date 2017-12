Politsei otsib kodust ära jooksnud Urmot

Politseile teadaolevalt läks poiss Elvast Tartusse sõprade juurde, kust pidi naasma 23. detsembri õhtuks tagasi koju, kuid sinna ta pole senini naasnud. Poisi telefon on välja lülitatud, mistõttu puudub võimalus pärimaks, kas temaga on kõik hästi.

Politsei võttis ühendust Urmo teadaolevate sõprade ja tuttavatega, kuid seni kogutud info pole veel poisi asukoha tuvastamiseni viinud. Tööd jätkatakse, kuni alaealine on turvaliselt tagasi kodus.

Noormees on 170 cm pikk ja kõhna kehaehitusega, tal on heledad lühikesed juuksed. Jalas kannab ta teksapükse ja pruune jalanõusid ning seljas on tal sinise-halli kirju jope.

Kõigil, kel on infot Urmo võimalikust asukohast, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 112.