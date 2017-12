5 reeglit, et ilutulestik ei tooks õnnetust

Ilutulestiku rakett tuleb asetada lagedale väljale kindlale alusele. Kindlasti ei tohiks läheduses olla inimesi, autosid ja hooneid.

Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Jälgida tuleks, kuhu rakett on suunatud, et see ei lendaks inimeste poole, katusele või aknasse.

Kui rakett pistetakse otsapidi pudelisse, siis ei tohi see kindlasti olla kerge, plastikust pudel, sest see võib ümber kukkuda ja rakett lendab sel juhul mitte taevasse, vaid inimeste sekka.

Ilutulestiku süütaja peab pärast süütamist võimalikult kiiresti eemalduma, süütamisel ei tohi kummarduda ilutulestiku kohale.

Välise vigastusega või kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohiks. Samuti tuleb pürotehnikat hoida kuivas kohas.

Kuna kuused on tänaseks juba mõnda aega toas olnud, siis on puud muutunud kuivaks ja tuleohtlikuks, kindlasti ei tohi puule panna põlevat küünalt või säraküünlaid.

Põlengust annab kõige kiiremini märku töökorras suitsuandur.