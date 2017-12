Pulmajoogid Valkast, tonn kokku hoitud

Kuna pühade-eelne aeg toob kaasa suurema ostlemise, suundume fotograafiga taas SuperAlko ja Alko1000 poodide juurde, et uurida, kui vilgas tegevus seal käib.

Päeva esimene vestluskaaslane SuperAlko ees väga koostööaldis pole. «Kurat, kas te käite iga inimese juures, kes poest ostab alkoholi, et miks ta ostab ja mis ta nimi on? Kas see ei ole nõme natuke?» küsib õllekaste autosse laduv mees, kes ei soovi oma identiteeti avalikustada. Jätkan siiski heas usus küsimist ...

«Olete ikka ajakirjanik või olete tollist? Toll ka luurab igal pool. Võib-olla olete Ossinovski käskjalg?» on mees jätkuvalt kahtlustav.

Muuseumiskäiguks pole aega

Nii palju saan teada, et mees on Tallinnas töötav, kuid puhkuse ajaks koju tulnud kohalik ja peale viinakaupluse käis ka toidu- ja riietepoes. Nii et ei tulnudki ainult vägijookide pärast.

Gabriel Tartust tuli aga kangemat kraami ostma lausa haagisega. «Pulmad, aastavahetus, firma meestele,» loetleb ta põhjuseid.

Et kogus on suur, on suur ka eeldatav sääst. «Umbes pool võidab, tonni ikka vast. Siit maksab tonn, Eestist oleks kaks tonni. Enamik on õlu, viin ja siider. Pulmarahvast palju, 80 inimest,» lisas Gabriel.

Valga viimane linnapea Kalev Härk nägi mullu viinarallis ka positiivset külge, et alkoturistid külastavad näiteks meie muuseumi ja Soome bussigrupid on leidnud üles militaarteemapargi. Uurin, kas ka Gabriel. «Ei plaani. Mis ma siia ikka muud tulen tegema kui alkot ostma,» kõlab paraku vastus.

Ei plaani muuseumis käia ka Harjumaalt tulnud Indrek ja Tauno. Pole lihtsalt aega. Aga Läti ehituspoodi Tauno siiski jõuab. «Tavaliselt ei sõida ainult alkoholi pärast. Vennad elavad Võru maakonnas,» on Taunol ka perekondlikud põhjused Lõuna-Eesti külastamiseks.

Kui jaanipäevaks olid poed varunud isegi neljakordse koguse alkoholi, siis aastavahetuse müügi osas on Alko1000 kaupluste juht Einar Visnapuu sedapuhku vähe tagasihoidlikum. «Nagu pühade ajal kõigis kauplustes, on müük ikka suurem – küll mitte päris mitu korda.»

Alko1000s kärusse hunniku õllepudeleid laadinud ja parasjagu viskipudelit uudistav elektri­insener Niko Janhunen on kohale tulnud Soomest – Helsingist 600 kilomeetrit põhjas asuvast Oulust. Ta ütleb, et on läbisõidul, sest töötas kaks nädalat Riias. Peale söömise ja alkoholi ostmise ta Valkas muud teha ei plaani ja ainult joogikraami pärast nõnda kaugele ei reisiks. «Nüüd viin pühade ajaks koju veidi õlut,» lausub Janhunen.

Limusiiniga Lätti

Alko1000 parklasse sätib ennast ka üks eriti silmatorkav Hummeri limusiin. Selgub, et see on tulnud Austriast ja autos reisiv semude seltskond on teel Lätti masinat registreerima. Napsi ostavad ka nemad vaid läbisõidul. Sööma lähevad, tangivad, sõjamuuseumi ilmselt ei külasta. «Kaks kärbest ühe hoobiga. Eesti riik viina pealt raha ei taha. Eesti riik seda autot arvele ei võta, peame Lätis võtma,» ütleb üks neist.

Rauno ja Sander selgitavad, et 22 inimest mahutav auto ei täida Eestis pöörderaadiuse nõudeid. Ringristmiku välisläbimõõt on 11 meetrit, auto aga on 10,2 meetrit pikk, ütlevad mehed. Sõita Eestis võib, aga arvele võtta ei saa. Nii lähebki jälle maksuraha Lätti. Või nii nad vähemalt eeldavad, sest pole veel teada saanud, mida lätlased ütlevad.

Taas kord saab aga kinnitust, et alkohol pole ainus, mis inimesi Lätti ajab. «Enam ei osta ühtki asja Eesti ehituspoest,» ütleb seltskonna liige, kes tegi sellise otsuse pärast Lätis ehitusmaterjalide hindade nägemist.