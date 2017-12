Valgamaad tabas lühiajaliselt suur elektrikatkestus

"Oleme teadlikud elektrikatkestusest Valgamaal Otepää, Sangaste ja Tõlliste piirkonnas. Põhjuseks kõrgepingeavarii," ütles automaatvastus Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles, et tegu oli Eleringi alajaama rikkega, mille kohta Elektrilevi enamat kommenteerida ei oska.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et elektrita jäid need tarbijad Valga maakonnas, kes saavad elektri Tsirguliina, Valga ja Võrumaal asuva Mõniste alajaama kaudu. "Üldiselt on alajaamas alati dubleeritud seadmed. Kui ühe süsteemiga midagi juhtub, saab ümber lülituda teisele. Miks ta automaatselt ei lülitunud, seda ei oska öelda," lausus Köster.

Elering taastas elektrivarustuse oma klientidele kell 12.58. "Praeguseks on selgunud, et rikke põhjustas puu, mis kukkus Tsirguliina-Valka 110-kilovoldisele liinile Läti poolel. Meie andmetel kukkus puu Lätis liinile liinikoridori puhastamise ehk puude langetamise käigus," lisas Köster veidi enne kella 15.

Otepää, Sangaste ja Tõlliste piirkonna kohta Köstril infot polnud. "Võrgud on Elektrileviga seotud. Võib-olla meie intsident tekitas nende jaoks midagi nendes piirkondades."

Automaatvastus puudutas Elektrilevi pressiesindajale teadaolevalt ikkagi Eleringi alajaama rikkest tulenevaid katkestusi.