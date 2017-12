Galerii: Lumine Haanja on Eesti suusarahva varjupaik

„Me vaatame, kus on võimalik võistelda ja seal seda ka teeme,« rääkis laskesuusatamise föderatsiooni president Aivar Nigol. „Praegu on Haanjas lumeolud paremad ja sellepärast on võistlused Haanjasse ka üle toodud.»

Algselt oli laskesuusatamise Eesti meistrivõistluste esimene etapp kavas läbi viia Otepääl, kuid viimaste päevade vilets suusailm on muutnud sealsed rajad kõlbmatuks.

Võistluste kiirkorras ületoomine oli Nigoli hinnangul keerukas väljakutse. „Aga siin on väga tublid korraldajad Hillar Zahkna, Priit Narusk ja teised korralduskomitee liikmed. Appi on tulnud ka Otepää inimesed. Me üldiselt olemegi suur pere, et kui vaja, aitame üksteist,« rääkis ta.

„Kindlasti jääb osa võistlusi ka edaspidi nii Otepääle kui ka Haanjasse ja heameel oleks selle üle, kui saaksime tulevikus Narvas võistlusi korraldada,» lisas Nigol.