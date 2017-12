Uuring: lähipäevadel mitmekordistub telefonist ilmajäämise oht

„Kõige rohkem läheb seadmeid kaduma avalikes kohtades, kus on palju rahvast – tänavatel ja baarides, aga ka taksos,“ ütles Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. Statistika näitab, et telefonide kaotamine või nende vargused tõusevad jaanipäeval ja aastavahetusel mitmekordsele tasemele.

„Probleemide vältimiseks ärge hoidke telefone tagataskus, kus rakettide laskmise ja õnnitlemise melus pole kadumist tunda. Samuti kasutage „find my phone“ tüüpi rakendusi, mis aitavad jalutama läinud seadme positsioneerida,“ selgitas Seliov. „Palju seadmeid kukub napsuse peaga maha ja kiire tegutsemisega on võimalik see üles leida ja suurem kaotus ära hoida.“

Seliovi kinnitusel tuleb telefoni varguse korral mobiilioperaatori klienditeenindusega viivitamatult ühendust võtta. „Kiire teatamine on vajalik, et SIM-kaart ja kõik teenused sulgeda ning sellega lisakulu ära hoida,“ soovitas ta.