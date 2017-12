Jahimehed kutsuvad üles hoiduma liigsest mürast

«Austame aastavahetusel vanu traditsioone, aga teeme seda mõistlikult,» selgitas Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. «Pahatihti paugutatakse juba mitu päeva enne pidupäeva ja ka pärast, mis tekitab loomadele palju stressi,» sõnas ta. «Et loomi vähem häirida, kutsume kaaskodanikke üles vältima liigse müra tekitamist».

Ilutulestiku valgussähvatused ja paugutamine on loomadele suur stressiallikas ja võib nad ettearvamatult käituma panna. Ilutulestikku tuleks süüdata lähedalasuvatest inimestest ja loomadest ohutus kauguses, et vältida vigastusi. Ilutulestikust alles jäänud tükid tuleb pärast kokku korjata, et loomad neid kogemata ei sööks või nendega endale muul moel viga ei teeks.