ETTEVAATUST: öised külmakraadid teevad teed libedaks

Teepinna temperatuurid olid õhtupoolikul pea kõikjal Eestis kergelt plussis, kuid kõiguvad nulli ümber ning langevad paiguti miinuspoolele, teatas maanteeinfokeskus. Libeduse oht on suurenemas.

Ilm on pilves selgimistega, vaid üksikutes kohtades on nõrka vihmasadu, ning nähtavus teedel on hea.

Prognoosi kohaselt püsib õhtul ja öösel ilm pilves selgimistega ning olulise sajuta. Hõreneva pilvkatte all langeb temperatuur õhtul sisemaal 0°C lähedale ning öösel kuni 4 külmakraadini, libeduseoht teedel on suur. Kohati tekib udu.