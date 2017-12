Loomakaitsjad: hoidke aastavahetusel lemmikloomad toas

ELL soovitab tungivalt avalikele üritustele koos koertega mitte minna, sest see on loomadele väga stressirohke. Mõned koerad võivad aga pürotehnika hoopis hambusse haarata ning kui see suus plahvatab, on tagajärjed reeglina kurvad.

ELL-i Lõuna-Eesti regioonijuhi Kristi Metsa sõnul pelgavad paugutamist nii väljas kui ka toas elavad lemmikloomad ja seetõttu oleks kodust lahkudes kaval raadio või telekas valjemaks keerata.

„Tavaline taustaheli vähendab nende hirmu, aga loomulikult tunnevad lemmikud endid kõige julgemalt siis, kui ilutulestiku toimumise ajal peremees nende lähedal on. Päris kindlasti ei tohiks koeri avalikele üritustele sel ööl kaasa võtta,“ rääkis Metsa.

„Tänavused jõulupühad eristusid seetõttu, et erinevalt varasematest aastatest tähistati neid samuti saluudi laskmisega ja ainuüksi sel nädalal sai liit teateid 14 plehku pannud koera kohta,“ märkis ELL-i loomapääste vabatahtlik reageerija Eerik Seppel.

„Täpselt nagu inimesedki, kardavad ka loomad pauku, sest alahoiuinstinkt sisendab meile, et pauk tähendab ohtu, valu ja isegi surma ning selle eest tuleb varjuda või põgeneda,“ selgitas ELL-i juhatuse liige Kadri Võrel. „Autojuhid peaksid olema tähelepanelikumad, sest sõiduteedel võivad liiklust segada paljud paanikas koduloomad, ja see puudutab ka maanteedel liiklejaid, sest külades lastav saluut ajab liikvele ka metsloomad, sest nad võivad seda tõlgendada, kui jahi algust.“

Kui loom aastavahetusel siiski põgeneb, tuleks viivitamatult alustada otsingutega ning sellest ka oma kodukoha loomade varjupaigale teatada. Kindlasti on kasuks, kui rihmale on kinnitatud omaniku kontaktandmed.