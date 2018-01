Põlva staadion tehakse korda

„Linnastaadion on nõukogudeaegse olemusega – nagu see kunagi ehitati. Vahepeal seda remonditud ei ole,“ on öelnud vallavanem Georg Pelisaar. Tema sõnul oli alguses staadion kavas valmis saada tänavu juunis, kuid nüüd võib juhtuda, et valmimine lükkub sügisesse.