Põlva tervisekeskuse ehitus käib täie hooga

ASi Põlva Haigla tegevdirektor Koit Jostov on öelnud, et uude hoonesse ehitatakse ruumid üheksale perearstile. Uues majas saavad perearstid tema sõnul oluliselt paremad tingimused. „Eks see kaudselt suurendab ka nende töö kvaliteeti. Uut arsti on ju siia raske leida, kui naabritel head ja korralikud tingimused, aga meil ei ole,“ ütles ta.