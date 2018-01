Teedel on libeduseoht

Kohati sajab vihma ja nähtavus teedel võib olla sajust piiratud, teatas maanteeamet.

Ilmaprognoosi kohaselt õhtul üksikutes kohtades sajab vihma. Õhutemperatuur on plusspoolel, Eesti kaguosas langeb 0°C lähedale. Öösel sajab kohati vihma, sisemaal ka lörtsi või lund. Idapoolsetes maakondades on vähesed miinuskraadid, mujal on õhutemperatuur pluss poolel.