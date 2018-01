Kohus mõistis eduka ettevõtja reaalselt vangi

Sel põhjusel mõistis kohus nad nendes süüdistustes õigeks. Samuti mõistis kohus Kadi Viitkini õigeks seotult Megarunner OÜ episoodiga, kuna selles osas loobus süüdistusest prokurör, teatas Tartu maakohus.

Kohus pidas Egrit Viitkini ja Eero Mikenbergi süüd keskmisest suuremaks ja mõlema puhul põhjendatuks osaliselt reaalse vangistuse mõistmist, kuna nende kuritegelik käitumine on olnud pikaajaline ja süsteemne. Kohtu hinnangul tuleb neile anda selge signaal, et selline tegevus on äärmiselt taunitav.

Miks kohus ettevõtja vangi mõistis?

«Mõistes Egrit Viitkinile lühiajalise reaalse vangistuse, kujundab kohus ka kaasinimeste hoiakut riigi toimimisse laiemalt. Euroopa Liidu fondidest pärit olevate toetuste kasutamine eri eluvaldkondade edendamiseks on Eestis juba aastaid olnud ja on ka edaspidi laialt levinud,» seisab kohtuotsuses.

Samuti on otsuses kirjas, et toetusraha väära jaotamist tuleb vältida, sest see kahjustab konkurentsi ja vähendab usaldust riigi kui toetuste jaotaja vastu. «Võimalikele uutele toetuste kuritarvitajatele antav märguanne peab Egrit Viitkinile mõistetava karistusega olema ühemõtteline ja selgelt hukkamõistev.»

Kohus hindas Kadi Viitkini ja Erki Anioti rolli kuritegude toimepanemisel võrreldes Egrit Viitkini ja Mikenbergiga tunduvalt väiksemaks. Seejuures mõistis kohus Kadi Viitkini süüdi vaid kahes ja Anioti ühes episoodis. Nende süüd vähendab ka see, et kuriteod jäid katsestaadiumi ja reaalset kahju ei tekkinud. Seega pidas kohus põhjendatuks mõista neile rahaline karistus.

Kohus arvestas karistuste mõistmisel ka seda, et kõik süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata.

Mikenbergilt mõisteti süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 18 232 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks jääb Mikenbergile kuuluvale kinnistule kohtulik hüpoteek nimetatud summas Eesti Vabariigi kasuks.

Menetluskuludena peab Egrit Viitkin tasuma 1037, Mikenberg 14 236, Kadi Viitkin 705 ja Aniott 705 eurot.

Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.