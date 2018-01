Aasta algus tõi teateid huligaanidest ja vägivallast

Küll aga saabus veerand tundi pärast aastavahetust korrakaitsjatele teade, et Räpinas Võõpsu maanteel lasi üks mees BMW suunas teele raketi ja auto kapott sai seetõttu kahjustada. "Autoomanik pöördus kahjunõudega kindlustusse, raketi laskja on politseile teada," kinnitas pressiesindaja.

Pool tundi hiljem tuli väljakutse Põlva vallast Tartu maanteelt. Politseile teatati, et kamp poisikesi paugutab ja helistajale tundus, et nad teevad seda sihilikult kortermaja akende all, häirides niimoodi teiste rahu. Politsei saabudes olid poisid lahkunud. Helistaja püüdis eelnevalt ka ise poisse leida, kuid tulemuseta.

Tavapäraselt sai politsei aastavahetusel kahjuks ka teateid vägivallajuhtumite kohta. Kokku laekus neid vana aasta viimasel ja uue aasta esimsele päeval Kagu-Eestist kokku kuus.